MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi! Bazı dernek ve vakıflar tepki göstermişti

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi! Bazı dernek ve vakıflar tepki göstermişti

25.05.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan konseri iptal edildi. Bazı parti ve sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Anadolu Gençlik Vakfı, Melek Mosso için "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mızda yeri yoktur" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapmıştı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi! Bazı dernek ve vakıflar tepki göstermişti

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sanatçı Melek Mosso 3 Haziran da kentte bir konser verecekti. İlk olarak Melek Mosso'nun Derya Uluğ ve Funda Arar'la birlikte festival programında yer aldığı açıklanmıştı. Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Daha sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaptı ve Melek Mosso konserini iptal etti.

m1

AFİŞ DEĞİŞTİ MELEK MOSSO YER ALMADI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sosyal medya hesabından festivalin yeni afişini paylaştı. Başdeğirmen'in, "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" notuyla paylaştığı afişte Melek Mosso'nun yer almaması dikkat çekti.
sss

"BU VE BENZERİ SANATÇILARIN ISPARTA'DA YERİ YOK"

İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki göstermişti.

276163534_474396577669015_3876153973566305562_n
Açıklamada, "Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz" denildi.

m33

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Melek Mosso, daha önce verdiği bir konserinde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun” ifadeleri kullandığı için hedef gösterilmişti.

283118820_1353102685154240_2554037078186176497_n


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evleniyor! "Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var"Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evleniyor! "Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var"
Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."
Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...
Anahtar Kelimeler:
Isparta Melek Mosso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı

Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı

İlginizi Çekebilir

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.