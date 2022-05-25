Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi! Bazı dernek ve vakıflar tepki göstermişti

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sanatçı Melek Mosso 3 Haziran da kentte bir konser verecekti. İlk olarak Melek Mosso'nun Derya Uluğ ve Funda Arar'la birlikte festival programında yer aldığı açıklanmıştı. Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Daha sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaptı ve Melek Mosso konserini iptal etti.

AFİŞ DEĞİŞTİ MELEK MOSSO YER ALMADI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sosyal medya hesabından festivalin yeni afişini paylaştı. Başdeğirmen'in, "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" notuyla paylaştığı afişte Melek Mosso'nun yer almaması dikkat çekti.



"BU VE BENZERİ SANATÇILARIN ISPARTA'DA YERİ YOK"

İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki göstermişti.



Açıklamada, "Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Melek Mosso, daha önce verdiği bir konserinde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun” ifadeleri kullandığı için hedef gösterilmişti.



