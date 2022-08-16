Metin Işık günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çıkan haberler sonrası pek çok vatandaş arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Şarkıcı Metin Işık kimdir? Metin Işık nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

METİN IŞIK KİMDİR?

Metin Işık 1967 yılında Almanya, Essen'de dünyaya geldi.

Metin Işık aslen Kayserilidir.

Almanya'dan Türkiye'ye gelerek gazinolarda amatör müzisyen olarak çalışan Işık, Ağla Gözüm adlı ilk albümünü 2005 yılında çıkarttı. Bu albümde yer alan "Melek Yüzlü Sahtekâr" isimli parça ile ünlendi.

Sonrasında ikinci albümünü 2009 yılında "Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını" ismi ile yayımladı.

Metin Işık'ın albümleri:

Ağla Gözlüm/Melek Yüzlü Sahtekar (2005)

Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını (2009)

Lay Lay Lom (2019)

Metin Işık'ın şarkılarından bazıları ise şu şekilde:

Ağla Gözüm

Lay Lay Lom

Hasret Koydum Ben Adını

İnsan Gelmez Mi

Duygular Yalanmış

Seni Seviyorum

Deli Olurum

Aydan Güzel

Kader

Eskiden Arardın

