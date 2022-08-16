Metin Işık günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çıkan haberler sonrası pek çok vatandaş arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Şarkıcı Metin Işık kimdir? Metin Işık nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...
Metin Işık 1967 yılında Almanya, Essen'de dünyaya geldi.
Metin Işık aslen Kayserilidir.
Almanya'dan Türkiye'ye gelerek gazinolarda amatör müzisyen olarak çalışan Işık, Ağla Gözüm adlı ilk albümünü 2005 yılında çıkarttı. Bu albümde yer alan "Melek Yüzlü Sahtekâr" isimli parça ile ünlendi.
Sonrasında ikinci albümünü 2009 yılında "Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını" ismi ile yayımladı.
Metin Işık'ın albümleri:
Ağla Gözlüm/Melek Yüzlü Sahtekar (2005)
Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını (2009)
Lay Lay Lom (2019)
Metin Işık'ın şarkılarından bazıları ise şu şekilde:
Ağla Gözüm
Lay Lay Lom
Hasret Koydum Ben Adını
İnsan Gelmez Mi
Duygular Yalanmış
Seni Seviyorum
Deli Olurum
Aydan Güzel
Kader
Eskiden Arardın
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