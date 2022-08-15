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Şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı: 3'ü ağır 5 yaralı

15.08.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin meydana gelen olayda, ünlü şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile aralarında husumet bulunan komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavgada Işık ve oğlu pompalı tüfeklerle komşularına ateş etti. 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı olayın ardından Işık ve oğlu gözaltına alındı.

Şarkıcı Metin Işık ve oğlu, komşularına kurşun yağdırdı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki dehşet verici olay akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü.

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POMPALI TÜFEKLERLE KOMŞULARINI VURDULAR

Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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METİN IŞIK VE OĞLU OLAY YERİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Metin Işık
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