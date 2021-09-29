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Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Yaşını duyanlar şaşırıp kalıyor...

29.09.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamela Spence adıyla bilinen sevilen şarkıcı Pamela, yaşına rağmen güzelliği ve fitliğiyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Rock ve elektronik müzikle müziğini kitlelere duyuran Pamela'nın son hali takipçilerini şaşırttı. İşte şimdilerde 48 yaşında olan Pamela'nın son hali...

Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Yaşını duyanlar şaşırıp kalıyor...

Türk rock ve elektronik müzik şarkıcısı ve aktris olarak bilinen Pamela, 2000'li yılların başından bu yana çıkardığı albümleri ile biliniyor. Müziğe senelerini veren sevilen şarkıcı, genç görünüşü ve fitliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

PAMELA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR!

Sevilen sanatçı Pamela'nın Heidelberg, Almanya doğumlu olduğu bilinmekte. Heidelberg doğumlu İngiliz bir baba ve Türk bir annesi olan Pamela, küçüklüğünde babası NATO'da görevli olduğu için sürekli Almanya'da ikamet etmiş.

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Daha sonra annesiyle babasının ayrılması sonucu ise 15 yaşından itibaren Türkçe öğrenmiş ve başlangıçta çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlenmiş.

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Vokalistlik de yapan Pamela, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazanmaya başlamış.

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Henüz 19 yaşındayken oyuncu Burak Sergen ile çok kısa süren bir evlilik yapmıştır.

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Teoman'a vokalistlik yapan sevilen isim, ilk albümü, "Eğer Dinlersen"i uzun bir hazırlık döneminden sonra 1 Haziran 2002'de çıkarmıştır.

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Pamela, şu anda 48 yaşında. Sosyal medya hesabında aktif olan sevilen isim, zaman zaman günlük hayatından paylaşımlar yapmaya da devam ediyor.

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İşte yıllara meydan okuyuşu ile dikkatleri çeken Pamela'nın son hali...

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