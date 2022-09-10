Şarkıcı Simge Sağın derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı!

Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleriyle çekildiği pozlarını ve özel hayatını Instagram hesabında paylaşıyor. Instagram hesabını aktif kullanan başarılı şarkıcı son olarak derin yırmaç detaylı sahne kıyafetiyle pozlarını takipçileriyle paylaştı.
41 yaşındaki şarkıcı son dönemlerde iddialı kıyafetleriyle sahne alarak şarkılarını söylüyor. Sağın son olarak çıktığı sahnede derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle şarkılarını seslendirdi. Sağın o pozlarını Instagram hesabında paylaştı.
İşte Simge Sağın'ın iddialı sahne kıyafetiyle pozları;
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