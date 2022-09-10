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Şarkıcı Simge Sağın derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı!

10.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Simge Sağın güzel sesi ve başarılı şarkılarıyla gündeme geliyor. Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın sahne kıyafetleri ve Instagram pozları da takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Şarkıcı Simge Sağın derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle yürek hoplattı!

Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleriyle çekildiği pozlarını ve özel hayatını Instagram hesabında paylaşıyor. Instagram hesabını aktif kullanan başarılı şarkıcı son olarak derin yırmaç detaylı sahne kıyafetiyle pozlarını takipçileriyle paylaştı.

DERİN YIRTMAÇLI SAHNE KIYAFETİYLE POZ VERDİ

41 yaşındaki şarkıcı son dönemlerde iddialı kıyafetleriyle sahne alarak şarkılarını söylüyor. Sağın son olarak çıktığı sahnede derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle şarkılarını seslendirdi. Sağın o pozlarını Instagram hesabında paylaştı.

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İşte Simge Sağın'ın iddialı sahne kıyafetiyle pozları;

simge sağın derin yırtmaçlı pozu

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simge sağın derin yırtmaçlı pozu3

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simge sağın derin yırtmaçlı pozu5

simge sağın derin yırtmaçlı pozu6

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