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Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi! "Ne hatun be"

12.06.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık sahne alan ve sevenleriyle buluşan Simge Sağın, birbirinden iddialı sahne kıyafetleriyle takipçilerini kendisine hayran bırakıyor. Sahne kıyafetiyle verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Sağın, binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi! "Ne hatun be"

Simge Sağın Öpücem, Miş Miş gibi parçalarla müzik kariyerinde yükseldi. Birden fazla hit parçayı seslendirmiş olan Sağın, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündemde adından söz ettiriyor.

SAHNE KIYAFETİYLE BÜYÜLEDİ

40 yaşındaki Simge Sağın, sahne kıyafetiyle takipçilerine, "Ne hatun be" dedirtti.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

Asıl çıkışını 2015'te piyasaya sürdüğü Miş Miş parçasıyla yapan Sağın, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

Şarkıcılık kimliğinin yanı sıra cesur pozlarıyla da takipçilerini büyülüyor.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde alan Sağın'ın müzik alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

Ünlü şarkıcı hem sesi hem de düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği mayolu pozu, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi!

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Simge Sağın
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