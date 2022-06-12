Şarkıcı Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi! "Ne hatun be"

Simge Sağın Öpücem, Miş Miş gibi parçalarla müzik kariyerinde yükseldi. Birden fazla hit parçayı seslendirmiş olan Sağın, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündemde adından söz ettiriyor.

SAHNE KIYAFETİYLE BÜYÜLEDİ

40 yaşındaki Simge Sağın, sahne kıyafetiyle takipçilerine, "Ne hatun be" dedirtti.

Asıl çıkışını 2015'te piyasaya sürdüğü Miş Miş parçasıyla yapan Sağın, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor.

Şarkıcılık kimliğinin yanı sıra cesur pozlarıyla da takipçilerini büyülüyor.

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde alan Sağın'ın müzik alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Ünlü şarkıcı hem sesi hem de düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği mayolu pozu, gündeme bomba gibi düşmüştü.





