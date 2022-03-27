MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu

Şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu

27.03.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konser için Adıyaman’a gelen şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu.

Şarkıcı Sinan Akçıl, AFAD gönüllüsü oldu

Adıyaman AVM’de düzenlenen konsere katılan şarkıcı Sinan Akçıl, konser esnasında alana gelen AFAD görevlileriyle bir araya geldi. Sinan Akçıl, sahneye davet ettiği AFAD görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AW579924_04

Sinan Akçıl’a, AFAD Adıyaman Müdürü Osman Altuğ tarafından deprem çantası, AFAD gönüllü yeleği ve şapkası takdim edildi. Yelek ve şapkasını takan Akçıl, herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

AW579924_05
AFAD gönüllüsü olan Sinan Akçıl, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına AFAD için alkış istedi. Sanatçı, konserine giymiş olduğu AFAD yeleği ve şapkasıyla devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'Mini elbisesiyle olay oldu! 'Parti kur oy verelim'
Bir kase çorbanın fiyatını görünce şoke olduBir kase çorbanın fiyatını görünce şoke oldu
Korkutan haber! Pankreas kanserine yakalandıKorkutan haber! Pankreas kanserine yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Açık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk etti

Açık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk etti

Seksi pozlarını satıyordu, babası aboneymiş! “Umarım para...”

Seksi pozlarını satıyordu, babası aboneymiş! “Umarım para...”

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Çocuklarını görenler torunu sanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.