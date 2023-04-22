Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konuklar kimler? 22 Nisan Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam Ramazan Bayramı'na özel bölümüyle ekranlara geliyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam Ramazan Bayramı bayram özel bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ve 22 Nisan Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Her hafta farklı konseptle izleyicilerin karşısına çıkan sevilen şarkı programı bu akşam kolaj bölümü ile ekrana gelecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLAR KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam Ramazan Bayramı için bayram özel bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları farklı farklı sanatçılar olacak.

22 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

02:45 Kuzey Güney

04:45 Güneş Beklerken

