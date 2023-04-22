Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konuklar kimler? 22 Nisan Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam Ramazan Bayramı'na özel bölümüyle ekranlara geliyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam Ramazan Bayramı bayram özel bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ve 22 Nisan Kanal D yayın akışı...
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Her hafta farklı konseptle izleyicilerin karşısına çıkan sevilen şarkı programı bu akşam kolaj bölümü ile ekrana gelecek.
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam Ramazan Bayramı için bayram özel bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları farklı farklı sanatçılar olacak.
07:00 Asi
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Veda Mektubu
16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
02:45 Kuzey Güney
04:45 Güneş Beklerken