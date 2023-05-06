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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs Kanal D yayın akışı

06.05.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü merak ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu ve her hafta farklı konukların olduğu sevilen şarkı programının bu haftaki konukları merak ediliyor. Bir süredir Hüsnü Şenlendirici hastalığı sebebiyle programa katılamıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kimler? Hangi isimler bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak? İşte 6 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam nostaljik şarkılarla ekranlara gelecek. Sibel Can ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 6 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, nostaljik pop tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları Nükhet Duru, Saba Tümer ve Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ olacak.

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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda olmayacak.

6 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Kraliçe
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Kuzey Güney
05:30 Müzik Arası


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