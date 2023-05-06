Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı? Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam nostaljik şarkılarla ekranlara gelecek. Sibel Can ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 6 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, nostaljik pop tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları Nükhet Duru, Saba Tümer ve Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ olacak.

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda olmayacak.

6 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kraliçe

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Kuzey Güney

05:30 Müzik Arası



