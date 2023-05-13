MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkılar Bizi Söyler bu akşamki konukları kimler? 13 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler bu akşamki konukları kimler? 13 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

13.05.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü merak ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu ve her hafta farklı konukların olduğu sevilen şarkı programının bu haftaki konukları merak ediliyor. Bir süredir Hüsnü Şenlendirici hastalığı sebebiyle programa katılamıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? Hangi isimler bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak? İşte 13 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Şarkılar Bizi Söyler bu akşamki konukları kimler? 13 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam yine nostaljik şarkılarla ekranlara gelecek. Sibel Can ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 13 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, nostaljik pop tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları usta sanatçılar Fatih Erkoç, Sinan Erkoç ve teknik direktör ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı olacak. Genç müzisyen Merve Uyanık ise sevilen şarkılarla müzik şölenine eşlik edecek.

ezgif.com-webp-to-jpg

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda yer alamayacak.

13 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Beşinci Tat

14.45 Üç Kız Kardeş

17.00 Kardeşlik Maçı

18.30 Kanal D Ana Haber - Canlı

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.30 Kraliçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hercai'nin Melike'si, Ebru Şahin'in sırdaşıydı! Tam 100 kilo veren Aslı Samat değişimiyle şoke ettiHercai'nin Melike'si, Ebru Şahin'in sırdaşıydı! Tam 100 kilo veren Aslı Samat değişimiyle şoke etti
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kestiTransparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti
Adaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dediAdaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
kanal d yayın akışı şarkılar bizi söyler konukları Sibel Can ele

En Çok Okunan Haberler

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

BDDK’dan kredi kartı kararı!

BDDK’dan kredi kartı kararı!

Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...

Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

'İnce'ye atılan iftiraların iç yüzü de ortaya çıkacak!'

'İnce'ye atılan iftiraların iç yüzü de ortaya çıkacak!'

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

İlginizi Çekebilir

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.