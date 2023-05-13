Şarkılar Bizi Söyler bu akşamki konukları kimler? 13 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam yine nostaljik şarkılarla ekranlara gelecek. Sibel Can ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 13 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, nostaljik pop tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları usta sanatçılar Fatih Erkoç, Sinan Erkoç ve teknik direktör ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı olacak. Genç müzisyen Merve Uyanık ise sevilen şarkılarla müzik şölenine eşlik edecek.

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda yer alamayacak.

13 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Beşinci Tat

14.45 Üç Kız Kardeş

17.00 Kardeşlik Maçı

18.30 Kanal D Ana Haber - Canlı

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.30 Kraliçe

