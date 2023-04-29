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Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kimler? Hangi isimler bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak? Kanal D'de arabesk rüzgarı

29.04.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü merak ediliyor. Sibel can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu ve her hafta farklı konukların olduğu sevilen şarkı programının bu haftaki konukları merak ediliyor. Geçen hafta Hüsnü Şenlendirici hastalığı sebebiyle programa katılamamıştı. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kimler? Hangi isimler bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak? Kanal D'de arabesk rüzgarı

Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kimler? Hangi isimler bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak? Kanal D'de arabesk rüzgarı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam arabesk fantezi tarzı şarkılarla ekranlara geliyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 29 Nisan Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, arabesk fantezi tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları Soner Olgun ve İntizar olacak.

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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda olmayacak.

29 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Camdaki Kız
16:30 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Kuzey Güney
04:15 Müzik Arası
05:20 Kavak Yelleri

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