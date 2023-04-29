Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kimler? Hangi isimler bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak? Kanal D'de arabesk rüzgarı

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'nin her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Sevilen program bu akşam arabesk fantezi tarzı şarkılarla ekranlara geliyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 29 Nisan Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program, arabesk fantezi tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları Soner Olgun ve İntizar olacak.

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda olmayacak.

29 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Camdaki Kız

16:30 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Kuzey Güney

04:15 Müzik Arası

05:20 Kavak Yelleri



