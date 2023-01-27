Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 28 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Ankara rüzgarı esecek!

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yepyeni eğlenceli bölümüyle bu hafta izleyicilerine seyir zevki yaşatacak. Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu. Programda Ankara rüzgarı esecek. Peki 28 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler Programına bu hafta Hüseyin Kağıt, Ömer Faruk Bostan, Ankaralı İbocan, Mustafa Taş, Ankaralı Coşkun ve Erdem Karakülah konuk olacak.

Şarkılar Bizi Söyler programı yeni bölümüyle 28 Ocak Cumartesi akşamı 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

1 Ocak 1982 doğumlu Hüseyin Kağıt 41 yaşındadır. Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncudur. Kızlar Dura Dura, Tanımazsan Tanıma, Kaderde Gülecekmiş gibi parçaları seslendirdi. 2003 yılında Meltem Kağıt ile hayatını birleştirdi.

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

1984 doğumlu Ömer Faruk Bostan 34 yaşındadır. Erik Dalı parçası seslendirdi. Müzik kariyerine Ankara'da başladı.

ANKARALI İBOCAN KİMDİR?

Ankaralı İbocan 1977 doğumludur. Ankara eğlence dünyasının tanıdık isimlerin biri lan İbocan Sevme Diyorlar, Atım Arap, Neyin Kafasını Yaşıyorsun Sen gibi şarkılarıyla tanınıyor.

MUSTAFA TAŞ KİMDİR?

1985 doğumlu Mustafa Taş 37 yaşındadır. Mustafa Taş, ilk albümü 'Atamın Seymenleri'ni 2009 yılında çıkarmıştır. Türkiye'nin önemli sahnelerinde yer alarak şarkılarını duyurdu. 2016'da Aysun Bahar ile evlenmiştir.

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

4 Nisan 1977 Ankara doğumlu Ankaralı Coşkun 45 yaşındadır. Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. Ankara'nın Bağları, Loy Loy, Misket gibi şarkıları seslendirdi.

ERDEM KARAKÜLAH KİMDİR?

1987 Ankara doğumlu Erdem Karakülah 35 yaşındadır. Kar Yolla, Seven Çekip Gitmezki, Cennet gibi şarkıları seslendirdi. Akademik kariyerini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Turizm ve devamında Anadolu üniversitesi İşletme fakültesinde tamamlamıştır. 2016 yılında Ahtım var benim albümü piyasaya çıktı.

