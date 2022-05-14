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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk oldu? 14 Mayıs 2022 Cumartesi

14.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları, 14 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölüm öncesi izleyiciler tarafından merak edildi. Programın yeni bölümünün fragmanı bir süre önce Kanal D'de dönmeye başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelen program izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk oldu? İşte Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin konukları...

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk oldu? 14 Mayıs 2022 Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları, programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Programın yeni bölümü için konsept 'Arabesk gecesi' olarak belirlendi. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin hangi ünlü isimleri ağırladığına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM? 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Hakan Taşıyan, Işın Karaca ve Ersin Korkut olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'E BU HAFTA KİM KONUK OLDU? 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana geliyor. Şarkılar Bizi Söyler'in 14 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde Hakan Taşıyan ve Işın Karaca sevilen şarkılarını seslendirecekler. Programın bir diğer konuğu ise Ersin Korkut.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? 14 Mayıs Cumartesi

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? 14 Mayıs Cumartesi

IŞIN KARACA KİMDİR?

Sahne adı Işın Karaca olan Işın Funda Büyükkaraca, farklı tarzda parçaları ile Türk müziğine katkı sağlayan sanatçılardan biridir. Arabesk müzik, pop müzik ve Türk sanat müziği alanlarında eserler veren Karaca, 1996 yılından beri müzik dünyasındaki yerini korur. 7 Mart 1973’te Londra’da hayata gelen şarkıcı, başlangıçta bir grup üyesi olarak müziğe atılırken kısa süre içerisinde tekli kariyere dönüş yapmıştır. Şarkıcılığa ek olarak besteci ve söz yazarı kimliğine sahip Karaca, 9 albümü ile çok sayıda müziksevere seslenmeyi başarmıştır. Konuk oyuncu olarak rol aldığı 9 proje, çok yünlü kişiliğini ortaya koyar. Müzik alanında 3 adaylık ve 4 ödülü bulunması, Karaca’nın sektöre etkisini yansıtır.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? 14 Mayıs Cumartesi

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Ersin Korkut ilk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışmıştır. İş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Ersin Korkut aynı zamanda Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u BKM Mutfak kadrosuna dahil etti. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, böylece oyunculuğa ilk adımını attı.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncu ve yazar kadrosunda yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Korkut Hakan Altun Hakan Taşıyan Işın Karaca Sibel Can
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