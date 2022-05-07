Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk oldu? 7 Mayıs 2022 Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları, programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne ilişkin araştırma yapmaya başladı. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin hangi ünlü isimleri ağırladığına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM? 7 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Zara ve Gökhan Tepe ve Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Gökhan Tepe olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'E BU HAFTA KİM KONUK OLDU? 7 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana geliyor. Şarkılar Bizi Söyler'in 7 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde Zara ve Gökhan Tepe sevilen şarkılarını seslendirecekler.

GÖKHAN TEPE KİMDİR?

8 Şubat 1978 tarihinde Kartal, İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okumuştur. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girip eğitim almaya başlamıştır. 1996 senesinde prodüktörlüğünü İskender Ulus'un üstlendiği "Çöz Beni" isimli albümünü çıkaran Gökhan Tepe, bu albümde yer alan "Dönmem", "Bayıldım", "Aşk Belası", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeği" isimli parçalarına klip de çekmiştir. Sonrasında 1999 senesinde ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çıkmıştır. Selim Çaldıran ve Cenk Eroğlu'nun yapmış olduğu albümde, albüme ismini veren "Canözüm" isimli parça ile çıkış yapmıştır. Bu albümde klip çekilen bir diğer şarkı ise "Sevmeler Yasak Bana" isimli şarkısı olmuştur. 2002 senesinde ise Gökhan Tepe, "Belki Hüzün Belki De Aşk" adlı albümü ile müzikseverlerle buluşmuştur. Albümde yer alan "Annem" ve "Tanrım Affeder Mi?" parçaları kısa sürede listelerde en üst sıralara çıkmıştır. Bu albümde ayrıca söz ve müziği kendisine ait pek çok parça da bulunmakta.

4 sene ara verdikten sonra müziğe geri dönen Gökhan Tepe, 2006 senesinin Temmuz ayında "Yürü Yüreğim" isimli albümü müzik marketlerdeki yerini almıştır. Sanatçının müzik kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adını vermekte olan "Yürü Yüreğim"in yanında - "İnsanoğlu" ve "Gel Aşkım" isimli parçalara da klip çekilmiştir.

Gökhan Tepe, Aylin Özer ile 2016 senesinde evlenmiştir. Çiftin Denizhan adında bir çocukları bulunmaktadır. Aylin Özer evlenmeden önce eşi Gökhan Tepe'nin vokalistliğini yapmaktaydı.

Gökhan Tepe, müzik çalışmaları devam ederken aynı zamanda Show TV'de yayınlanan "Maçolar" isimli dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile birlikte ilk defa kamera karşısına geçmiştir. Bu başarısının ardından Kanal D'nin sevilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle birlikte rol alarak başrolü paylaşmıştır.

Gökhan Tepe'nin çıkardığı albümler:

Yaz 2018 (2018)

Seninle Her Yere (2015)

Vur (2009)

Aşk Sahnede (2011)

Kendim Gibi (2012)

Çöz Beni (1996)

Canözüm (1999)

Belki Hüzün Belki De Aşk (2002)

Yürü Yüreğim (2006)

ZARA KİMDİR?

Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Ünlü şarkıcının tam adı Neşe Zara Yılmaz’dır. Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı.

1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve yine birinci oldu. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.

Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü aldı. 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kurdu.

Şirketinin ismi ise ; "ZR Müzik" tir. 2009-2011 yılları arası 'Salı Sefası' adlı program sunmuştur. Bu programı Oktay Kaynarca ile birlikte sunmuştur ve program iki sene boyunca ekranlardaki yerini korumuştur. Müzik alanı dışında farklı olarak sinema filmlerinde rol almıştır. Bu sinemalar ise şunlardır; 'Eylül Fırtınası ve Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' dir.

TRT'de "Zamanı Geldi" isimli programın sunuculuğunu yaptı. 2006 yılının Ramazan ayında ise ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programında ünlü konukların evlerinden canlı olarak yayını gerçekleştirdi ve "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi koltuğuna oturdu.

2008 yılında kendi kurduğu ZR Müzik’ten Bahar isimli albümünü piyasaya sundu. 2009 ile 2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, tv8 kanalında iki sezon boyunca yayınlandı.

Sanatçı, 2011 yılında Hazine adlı albümünü yine kendi müzik şirketi ZR Müzik’ten piyasaya sürdü.

Zara son olarak 2012 Temmuz ayında Flamenko tarzıyla harmanladığı yeni albümüyle sevenleriyle buluştu. İstanbul Flamenko 5’lisi ile kendi yapım şirketi olan Zr Müzik’ten çıkardığı bu albümde 11 eser bulunuyor. 'Ben Bir Anayım' adlı eserin sözleri Zara’ya ait.

Zara'nın şarkıları:

Derin Aşk 3 (2018)

Derin Aşk 2 (2016)

Derin Aşk (2014)

Zara & İstanbul Flamenko 5'lisi (2012)

Hazine (2011)

Bahar (2008)

Bülbül-i Şeyda (2005)

Zamanı Geldi (2005)

Özlenenler (2003)

Misafir (2002)

Boyut (2000)

Avuntu (1998)

