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Şarkısıyla ünlenen çocuğu sahneye çıkarmıştı! Sefo ve Ufuk Beydemir arasında yetenek kavgası: "Sıfır yetenek bir çocuğun..."

21.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Isabelle, Tutsak, Kördüğüm gibi şarkılarıyla bilinen rapçi Sefo, geçtiğimiz günlerde kendi şarkısıyla ünlenen Fevzi isimli çocuğu sahneye çıkarmıştı. Gerçek ismiyle Seyfullah Sağır, olarak bilinen rapçi ile Ufuk Beydemir arasında yaşanan söz kavgası sosyal medyada olay oldu.

Şarkısıyla ünlenen çocuğu sahneye çıkarmıştı! Sefo ve Ufuk Beydemir arasında yetenek kavgası: "Sıfır yetenek bir çocuğun..."

Gerçek ismi Seyfullah Sağır olan ve Isabelle, Tutsak, Kördüğüm gibi şarkılarıyla bilinen rapçi Sefo, geçtiğimiz günlerde kendi şarkısıyla ünlenen Fevzi isimli çocuğu sahneye çıkarmıştı. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorumun yağdığı o video sonrası çok fazla istek gelince Sefo, Fevzi'yi sahneye davet etmişti.

RAPÇİ SEFO İLE UFUK BEYDEMİR ARASINDA SÖZ KAVGASI!

Sahnede Sefo ile birlikte yer alarak şarkı söyleyen Fevzi'nin görüntüleri sosyal medyada çokça beğeni alırken, şarkıcı Ufuk Beydemir'den duruma sert bir eleştiri geldi. Beydemir, Sefo'nun videosu hakkında "Seviye bu. Prim yapan bu." yorumunda bulundu.

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SEFO'DAN YANIT GECİKMEDİ

Beydemir'in paylaşımına pek çok takipçiden tepki gelirken, rapçi Sefo da sessiz kalmadı. "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyosun." diyen Sefo, " Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı “ben bir kek miyim” diye bi’ şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et." şeklinde konuştu.

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"O ŞARKIYLA ŞU KULAK KANATAN VİDEOYU KIYASLAMAK..."

Sefo'nun cevabına karşılık ise tekrardan yanıt veren Ufuk Beydemir, "Ben sıfır yetenek bir çocuğun “başarı”sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hâlâ. O şarkıyla şu kulak kanatan video’yu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Ufuk Beydemir Sefo
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