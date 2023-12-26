YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Şarkışla Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 120 zam yaptı

Şarkışla Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 120 zam yaptı

26.12.2023 10:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, belediye ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşına yüzde 120 zam yapıldı.

Şarkışla Belediyesinde gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Hizmeti Sendikası Şube Başkanı Nihat Şimşek arasında sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Oğuz, "88 işçimizi kapsayan sözleşmemizi imzalamış durumdayız. 10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı nasıl koruduysak bu sözleşmemizde de aynı şekilde koruduk. Bugüne kadar çalışanlarımız alacaklarını günü gününe tahsil etti. İnşallah bundan sonra da günü gününe tahsil edecekler." dedi.

Oğuz, yapılan zammın her iki tarafı da mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan sözleşme neticesinde 15 bin 500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor. Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak. Buradaki amacımız enflasyona çalışanımızı ezdirmemek. Çalışanımızı mutlu ederek onları motive etmek. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar hak ettikleri ücret ne ise hep onu hedefledik. Sözleşmemiz hayırlı olsun."

Şube Başkanı Nihat Şimşek de yüzde 120 zammın, Türkiye genelinde büyük yankı uyandıracağını ve örnek bir sözleşme olarak ön plana çıkacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEÜ’lü yüzücülerden 1 rekor, 8 madalyaDEÜ’lü yüzücülerden 1 rekor, 8 madalya
Muğla’da 24 saatte 83 litre sahte alkol ele geçirildiMuğla’da 24 saatte 83 litre sahte alkol ele geçirildi
Polis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyorPolis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla

Sivas Namaz Vakitleri 26 Aralık Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:44
Öğle
12:37
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:45

Sivas Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Salı

Gümüş eczanesi
Merkez
Umut sifa eczanesi
Hafik
İrfan eczanesi
Merkez
Pinar eczanesi
Sarkisla
Uğur eczanesi
Merkez
Keskin eczanesi
Imranli
Karabulut eczanesi
Gemerek
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.