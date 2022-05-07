YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Şarkışla'da, ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki

Şarkışla'da, ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki

07.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkışla'da, ilçedeki fırıncıların somun ekmek üretmeme kararına tepki

SİVAS (AA) - Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, ilçedeki fırıncıların zam yapılıncaya kadar somun ekmek üretmeme kararına tepki gösterdi.

Çiçek, AA muhabirine, somun ekmek üretimi yapmayan fırıncı esnafını uyardıklarını söyledi.

Ekmek zammı kararının, ilgili birimlerin komisyonlarınca Bakanlığa sunulmasıyla alınabileceğini aktaran Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Şarkışla'daki fırıncı esnafımızdan istediğimiz, sağduyulu bir şekilde somun ekmek üretimini devam ettirmeleri. Kaymakamlık ve belediye ile fırıncılarımıza telkinlerde bulunduk. Ancak fırıncılarımız zarar ettiklerini beyan ederek somun ekmek üretimi yapmayacaklarını söyledi. Fırınlarda pide ekmeği çıkıyor ama somun ekmeği konusunda fırıncılarımız kati bir kararla üretmeyeceklerini beyan etti."

İlçede faaliyet gösteren fırıncılar 2,5 liradan satılan 200 gram somun ekmeğin fiyatının 3 liraya yükseltilmesini talep ederek, bu ekmeğin üretimini durdurmuştu.

Bazı ilçe sakinleri, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un da desteğiyle kent merkezinden getirttikleri somun ekmekleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmıştı.

İlçedeki fırınlarda üretilmeye devam edilen 200 gram pide ekmeği 3 liradan satılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:
GÜNCELLEME - 3 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybettiGÜNCELLEME - 3 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Samsunspor, Yasin Öztekin ile yollarını ayırdıSamsunspor, Yasin Öztekin ile yollarını ayırdı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:19
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:38
Yatsı
21:10
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.