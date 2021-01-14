Şarkışla’ya 21 milyon 552 bin Liralık yatırım

Sivas’ta 2020 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen projelere 31 milyon 552 bin TL harcama yapıldı

Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dâhilinde Şarkışla ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. İlçede Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında, 15,3 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 76,3 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 21,6 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 1 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Programı kapsamında Şarkışla ilçesinde 15 bin 660 yüz metre kare kilitli parke taşı, 28 adet içme suyu projesi, 7 kanalizasyon projesi ve 37 hektar tarımsal sulama projesi gerçekleştirildi.

Şarkışla’ya 2 yeni okul

Öte yandan, Şarkışla ilçesinde 2 adet okul yapımı, 5 adet okul onarımı ve 1 adet spor salonu yapım işleri hayata geçirildi. 2020 yılında Şarkışla ilçesinde kırsal alt yapıya 4 milyon 876 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 26 milyon 676 bin TL olmak üzere, Şarkışla ilçesine toplam 31 milyon 552 bin TL harcama yapıldı.

