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Saros FSRU 2022'nin ilk yarısının sonunda hayata geçecek

23.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan: - "Saros FSRU Marmara Bölgemizin arz güvenliğiyle alakalı tüm problemlerini çözdüğümüz kilit projelerden biri olacak" - "(Silivri doğal gaz depolama tesisi) Gelecek yılın üçüncü çeyreğinin sonunda bu tesisimizi 4,6 milyar metreküp düzeyinde devreye almış olacağız"

Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi inşaatının (FSRU) yıl sonu itibarıyla yüzde 71'inin tamamlanacağını belirterek, "Nasipse gelecek yılın ilk yarısının sonunda çalışmamız tamamlanacak." dedi.

Özcan, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı sunumda, Türkiye'nin 2017'de 34 milyon metreküp olan günlük LNG gazlaştırma kapasitesinin 133 milyon metreküpe yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin, tüketilen doğal gazın yüzde 50'sini LNG'den tedarik edecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Özcan, "Bu inanılmaz bir güç. Aliağa, Marmara Ereğlisi gibi LNG terminallerimizde kapasite artışlarımız oldu. Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nde hemen yanı başımızda bulunan termik santralin atık ısısından faydalanarak enerji verimliliği hikayesi yazdık." diye konuştu.

Özcan, Saros FSRU projesinin de çok stratejik bir noktada hayata geçeceğine dikkati çekerek, "Bu projemizin yıl sonu itibarıyla yüzde 71'i bitmiş olacak. Nasipse gelecek yılın ilk yarısının sonunda çalışmamız tamamlanacak. Saros FSRU, Marmara Bölgemizin arz güvenliğiyle alakalı tüm problemlerini çözdüğümüz kilit projelerden biri olacak. Proje, bölgenin ihracat merkezi olmasına dönük dev adımlarından biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Tuz Gölü gaz depolama tesisi 2023'te devreye alınacak

Türkiye'nin doğal gaz depolamaya yönelik çalışmalarının da hızla sürdüğünü dile getiren Özcan, 2023'te 5,4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin devreye gireceğini söyledi.

Özcan, Tuz Gölü'ndeki tesiste birinci fazın tamamlandığını ve 1,1 milyar metreküp gazın depolandığını belirterek, "Ayrıca Silivri Doğal Gaz Yer Altı Depolama tesisimizde kapasite artırımına dönük yoğun çalışmamız var. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinin sonunda bu tesisimizi 4,6 milyar metreküp düzeyinde devreye almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2016'da 8 şirketle LNG ticareti yapıldığını anımsatan Özcan, "2020 ve bu yıl itibarıyla 12 ülke ve 20'den fazla şirketle LNG ticareti yapıyoruz. Avrupa ve dünyada fiyat avantajlarını en iyi kullanan ülkelerden biriyiz." dedi.

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