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Saros Körfezi’nde maske zorunluluğu

EDİRNE HABERLERİ  | 08.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Edirne’de Saros Körfezi sahillerinde bulunan Erikli ve Yayla’daki kalabalık yerlerde maske zorunluluğu getirildi.Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun dün yaptığı toplantının ardından Keşan’ın sahillerinde korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar alındı.

Saros Körfezi’nde maske zorunluluğu

Edirne’de Saros Körfezi sahillerinde bulunan Erikli ve Yayla’daki kalabalık yerlerde maske zorunluluğu getirildi.
Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun dün yaptığı toplantının ardından Keşan’ın sahillerinde korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar alındı. Buna göre artan popülasyona bağlı olarak hayata geçirilecek uygulamalar çerçevesinde Saros Körfezi kıyısında yer alan Erikli ve Yayla sahillerindeki kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi kararı alındı.
Bu bölgelerde maske kuralına uymayanlara 900 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Saros Körfezi’nde maske zorunluluğu

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