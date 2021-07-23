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"Saros'un akvaryumu" dalış turizminin ilgi odağı oldu

23.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrice Limanı açıklarında Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resifler ve bir mil açıkta batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor - Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: - "Batırılan resifler ve uçağın ardından, tank batırma çalışmaları da yapılacak. İbrice bölgesinde 100 binlere yakın ziyaret söz konusu" - Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne Temsilci Arsu: - "Buranın günden güne popülerliği artıyor"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Saros Körfezi'nin "akvaryumu" olarak adlandırılan İbrice Limanı, yerli yabancı dalış tutkunlarını ağırlıyor.

Dalgıç adayları eğitmenler eşliğinde liman açıklarında bulunan Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resifler ve Airbus A330 tipi yolcu uçağının bulunduğu bölgeye dalış gerçekleştiriyor.

Limanda yer alan dalış okulları pratik ve teorik eğitimlerini sürdürürken, dalgıçların yakınları da Saros Körfezi'ndeki sahillerde tatil yapabiliyor.

Dalışlar, Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştiriliyor. Dalış sonrasında gözlük, palet, şnorkel, elbise gibi dalış aksesuarları dezenfekte ediliyor.

- "İbrice bölgesinde 100 binlere yakın ziyaret söz konusu"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Mecidiye sahilinde yer alan İbrice Limanı'nı Saros'un "nazar boncuğu ve akvaryumu" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Liman açıklarında su altı organizasyonu oluşturduklarını belirten Helvacıoğlu, "Batırılan resifler ve uçağın ardından, tank batırma çalışmaları da yapılacak. İbrice bölgesinde 100 binlere yakın ziyaret söz konusu. Mısır'da dalış turizminin getirdiği bir ekonomi varsa, bizim Saros Körfezi'mizde de Trakya Kalkınma Ajansımız ve Edirne Valiliğimizle ortak çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dalış turizmine yönelik İbrice'de kamp alanı oluşturacaklarını ifade eden Helvacıoğlu, "İbrice'ye profesyonellik katacağız. Dalış pahalı bir spor. Bu sporu gerçekleştiren tutkunlara daha iyi şartlarda ortamlar sunacağız. Konaklama şart, kamp ve karavan turizmi dalgıçlara sunulacak. Bunun dışında altyapı sorunlarını çözeceğiz. Potansiyel var, İbrice'yi işlememiz lazım. Bunun çalışmalarını yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

- "Günden güne ilgi artıyor"

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne Temsilci Özkan Arsu da İbrice Limanı'nın su altı sporlarının çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

İstanbul çevresinde dalış turizmi açısından en temiz bölgenin İbrice olduğunu belirten Arsu, "İstanbul'dan buraya 3 saatte ulaşıyorlar. Hafta sonu daldıktan sonra ailecek tatil de yapıyorlar. Buranın günden güne popülerliği artıyor." dedi.

Arsu, İbrice'ye yılda 80 ila 120 bin dalgıcın geldiğini anlattı.

Dalgıçların aileleriyle gelmesinin de turizmi hareketlendirdiğini vurgulayan Arsu, "Turizm açısından bakarsak aileleri ve yakınlarıyla bu sayı yaklaşık 1,5 milyonu buluyor. İbrice'ye günden güne ilgi artıyor. Dalgıçlar ekonomik anlamda da bölgeye katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- "İbrice İstanbullu dalgıçların gözdesi"

Dalış eğitmeni Ferhat Kurt da son 10 yılda İbrice Limanı'nda dalanların sayısında yüzde yüz artış olduğunu dile getirdi.

Dalış okullarının daha önce limanın içerisinde yer aldığını yeni düzenlemeyle limanın dışına taşındıklarını aktaran Kurt, denize ve botlara uzaklaşmalarına rağmen faaliyetlerini sıkıntısız şekilde devam ettirdiklerini kaydetti.

Eğitmen Ahmet Yumurtacı, dalgıç adaylarına yarım saatlik teorik eğitim verdiklerini daha sonra su altında birlikte dalış deneyimi yaşadıklarını anlattı. Yumurtacı, yüzme bilmeyenlerin dahi eğitmenler eşliğinde dalış yapabileceğini kaydetti.

Dalış merkezi sahibi Serdar Savaşal ise 1 Temmuz'dan itibaren dalışa başladıklarını, yoğun şekilde dalış rezervasyonu aldıklarını dile getirdi. Müsilaj olmamasının avantajını yaşadıklarını aktaran Savaşal, dalış yapmak isteyenleri uygun fiyata su altı hayalini gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Dalgıç adayı Behlül Dallı da eğitimin ardından su altını görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

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