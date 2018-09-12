Sarp Akkaya kimdir? Söz yeni sezonda Kasap Dragan'ı Sarp Akkaya canlandıracak!

Sarp Akkaya, Star TV'de her Pazartesi ekrana gelen Söz dizisi yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Sarp Akkaya da dahil oldu. Sarp Akkaya, dizide Dragan Ratkoviç karakterine hayat verecek. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusu olup Kasap lakabı ile anılmaktadır. Sarp Akkaya ile birlikte Söz dizisine Ece Ceşmioğlu ve Deniz Baysal da katıldı. Peki Sarp Akkaya kimdir?

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda’da yaşayan memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak doğmuştur. Oyuncu Esra Akkaya ablası ve Kaya Akkaya adında ikiz erkek kardeşi vardır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisi iken Sarp Akkaya okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte “Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu”nu kurdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2001 yılında mezun olan Sarp Akkaya, Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu’nun “Kaos” ve “Sonra” ardından Alchera Tiyatro Topluluğu’nun “6.Gün” Olur” isimli tiyatro oyunlarda oynadı.