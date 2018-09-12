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Sarp Akkaya kimdir? Söz yeni sezonda Kasap Dragan'ı Sarp Akkaya canlandıracak!

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Sarp Akkaya, yeni sezonda Söz kadrosuna katıldı. Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Gelecek haftaya başlayacak Söz yeni sezonda Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç karakterine Sarp Akkaya hayat verecek. Diziye Sarp Akkaya ile birlikte Ece Çeşmioğlu ve Deniz Baysal da katıldı. Peki Sarp Akkaya kimdir? Kaç yaşındadır?

Sarp Akkaya kimdir? Söz yeni sezonda Kasap Dragan'ı Sarp Akkaya canlandıracak!

Sarp Akkaya, Star TV'de her Pazartesi ekrana gelen Söz dizisi yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Sarp Akkaya da dahil oldu. Sarp Akkaya, dizide Dragan Ratkoviç karakterine hayat verecek. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusu olup Kasap lakabı ile anılmaktadır. Sarp Akkaya ile birlikte Söz dizisine Ece Ceşmioğlu ve Deniz Baysal da katıldı. Peki Sarp Akkaya kimdir?

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda’da yaşayan memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak doğmuştur. Oyuncu Esra Akkaya ablası ve Kaya Akkaya adında ikiz erkek kardeşi vardır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisi iken Sarp Akkaya okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte “Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu”nu kurdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2001 yılında mezun olan Sarp Akkaya, Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu’nun “Kaos” ve “Sonra” ardından Alchera Tiyatro Topluluğu’nun “6.Gün” Olur” isimli tiyatro oyunlarda oynadı.

Sarp Akkaya'nın dizi oyunculuğu, 1995 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet‘in Sema Okay ile birlikte yaptığı “Bizim Aile” dizisinde başladı. Bu dizide, Ergun Köknar, Jeyan Mahfi Tözüm, Mine Çayıroğlu, Kerim Afşar, Toprak Sergen, Devrim Nas, Kaya Akkaya, Civan Canova, Ferdi Akarnur, Zafer Önen, Bülent Şakrak ve Hakan Vanlı gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

Sarp Akkaya, 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. 2009 – 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar‘ın yaptığı “Ezel” adlı dizide Tevfik karakteriyle rol aldı.

2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından, Serdar Akar‘ın süpervizörlüğünde kurulan “Tiyatroadam” kurucuları arasında oldu. 2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte “AKKAdemi Tiyatro” adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kurdular. Sarp Akkaya, 2012 yılında “Suskunlar” adlı dizide başrolü Murat Yıldırım ile paylaşırken diğer rollerde Aslı Enver, Berk Hakman ve Pelin Akil oynamıştır.

Sarp Akkaya, 2015 yılında “Racon” adlı dizide başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer rol aldı.

Sarp Akkaya'nın rol aldığı ve 17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren “Eksik” adlı sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu yaparken diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez oynamıştır.

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Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2001 – Kaos – Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu
2002 – Devenin Hörgücü Yamuk Olur – Alchera Tiyatro Topluluğu
2004 – 6.Gün – Alchera Tiyatro Topluluğu
2009 – 2010 – Markalı Hava – Tiyatroadam
2008 – 2009 – Albay Kuş – Tiyatroadam

Filmleri ve Dizileri :

2015 – Racon (Recep Güldağ) (TV Dizisi)
2015 – Eksik (Sinema Filmi)
2014 – Pek Yakında (Sinema Filmi)
2013 – Ölü ya da Diri (Sinema Filmi)
2013 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Atmaca) (TV Dizisi)
2012 – Suskunlar (Sarı Bilal) (TV Dizisi)
2012 – El Yazısı (Volkan) (Sinema Filmi)
2011 – Mavi Kelebekler (Halil) (TV Dizisi)
2011 – Labirent (Bülent) (Sinema Filmi)
2011 – Ağır Abi (Önder Yalçın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
2010 – Öğretmen Kemal (Bülent Çetinaslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2009 – M.A.T. (İbrahim Çelikkol Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2009 – 2010 – Ezel (Tevfik) (TV Dizisi)
2008 – Sürgün Hayatlar (Sadettin) (TV Dizisi)
2008 – Goncakaranfil (Alişan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2008 – Gece Gündüz (Temmuz) (TV Dizisi)
2007 – Şöhret Okulu (TV Dizisi)
2007 – Zor Ölüm 4.0 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı (Faruk) (Sinema Filmi)
2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Servet) (TV Dizisi)
2007 – Ertelenmiş Hayatlar (TV Dizisi)
2007 – 2010 – Arka Sıradakiler (Bülent Çetinaslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2005 – Nefes Nefese (Mehmet Aslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2005 – Kurtlar Vadisi Irak (Türk Karargah Askeri) (Sinema Filmi)
2004 – Ah Be İstanbul (TV Dizisi)
1995 – Bizim Aile (Kerim) (TV Dizisi)

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