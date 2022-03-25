Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı oyun makinesi aksamı ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen oyun makinesi aksamı ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen M.H'nin tırında arama yaptı.

Arama hangarına sevk edilen ve x-ray aramasından geçirilen tırın çeşitli yerlerine gizlenmiş 51 adet 8 delikli jeton oyun makinesi aksamı bulundu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı, piyasa değerinin yaklaşık 33 bin lira olduğu belirlenen gümrük kaçağı ürünlere el kondu.



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