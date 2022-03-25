YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı oyun makinesi aksamı ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı oyun makinesi aksamı ele geçirildi

25.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı oyun makinesi aksamı ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen oyun makinesi aksamı ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen M.H'nin tırında arama yaptı.

Arama hangarına sevk edilen ve x-ray aramasından geçirilen tırın çeşitli yerlerine gizlenmiş 51 adet 8 delikli jeton oyun makinesi aksamı bulundu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı, piyasa değerinin yaklaşık 33 bin lira olduğu belirlenen gümrük kaçağı ürünlere el kondu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de kar yağışı etkili oluyorArtvin'de kar yağışı etkili oluyor
Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıOrdu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı127 cumhuriyet altını ve 87,5 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı
Anahtar Kelimeler:
Artvin Sarp Sınır Kapısı

Artvin Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:23
İkindi
15:53
Akşam
18:39
Yatsı
19:59
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.