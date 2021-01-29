YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu

Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu

29.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda girmek isteyen Gürcistan uyruklu V.S’nin kullandığı minibüste arama yapıldı.

V.S’nin şüpheli davranışları üzerine araç X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alındı.

Aramada minibüsün marşpiyeli ile arka çamurluklarındaki 4 özel depoya gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu.

Sürücü gözaltına alındı, yurda kaçak yolardan sokulmak istenen bala el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDeniz Akkaya o davayı kaybetti!Deniz Akkaya o davayı kaybetti!
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor

Artvin Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:20
Öğle
12:31
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Artvin Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Ömer Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Bayraktar Eczanesi
Arhavi
Halk Eczanesi
Borcka
Uzun Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
Özışık Eczanesi
Savsat
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Kaya düşmesi sonucu trafiğe kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı

Kaya düşmesi sonucu trafiğe kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı

Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel

Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel

Artvin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Artvin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Artvin'de samanlık ve ahırda çıkan yangında 27 küçükbaş hayvan telef oldu

Artvin'de samanlık ve ahırda çıkan yangında 27 küçükbaş hayvan telef oldu

Karadenizli kız kardeşler baba mesleği balıkçılıkta iddialı

Karadenizli kız kardeşler baba mesleği balıkçılıkta iddialı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.