ARTVİN (AA) - Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda minibüsteki özel depolara gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda girmek isteyen Gürcistan uyruklu V.S’nin kullandığı minibüste arama yapıldı.
V.S’nin şüpheli davranışları üzerine araç X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alındı.
Aramada minibüsün marşpiyeli ile arka çamurluklarındaki 4 özel depoya gizlenmiş 127 kilogram bal bulundu.
Sürücü gözaltına alındı, yurda kaçak yolardan sokulmak istenen bala el konuldu.