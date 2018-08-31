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Sarpsborg nasıl bir takımdır? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 31.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi’nde 48 takımdan oluşan grup aşaması için çekilişler yapıldı ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Peki Beşiktaş’ın grubu nasıl bir grup? İşte Siyah beyazlıların grubundaki Norveç temsilcisi Sarpsborg hakkında detaylar... Sarpsorg nasıl bir takımdır?

Sarpsborg nasıl bir takımdır? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri!

Merakla beklenen kuralar çekildi. UEFa Avrupa Ligi grup aşaması için çekilen kura ile Beşiktaş’ın I grubundaki rakipleri belli oldu. Siyah Beyazlıların eşleştiği rakipler arasında Norveç temsilcisi Sarpsborg takımı bulunuyor. Sarpsborg, nasıl bir takımdı, rakibi tanıyalım.

SARPSBORG NASIL BİR TAKIMDIR?

Tam adıyla Sarpsborg 08, Norveç’in Sarpborg kentinin takımıdır. 2001 yılında Borg Fotball adıyla kurulan takım 2009’da isim değişikliği ile şimdiki adını aldı. 2010’da Norveç’in en üst ligi olan Tippeligaen’e çıkan takım ertesi sene 1. Lig’e düştü. 2012’de tekrar Tippeligaen’e çıkmayı başardılar ve 3. tura kadar geldiler. 2013’de 2. dur, 2014’te yarı finale gelen Sarpsborg 2015’te finale çıktılar. 2016’da çeyrek final ve 2017’de yeniden finale çıkıp ikinci olan Sarpsborg ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına gelebildi.

BEŞİKTAŞ’IN GRUBU

Beşiktaş’ın grubunda Sarpsborg dışında İsveç temsilcisi Malmö ve Belçika temsilcisi Genk bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi sarpsborg

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