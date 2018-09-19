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Sarpsborg teknik direktörü Geir Bakke: İstanbul'a tatil için gelmedik

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 19:05 | Son Güncelleme

Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, Beşiktaş’ın iyi bir takım olduğunu bildiklerini ifade ederek, “Rakibe karşı ne yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Norveç’ten geliyoruz. Tatili seviyoruz ama tatil için gelmedik. Beşiktaş’ın eksikliklerini biliyoruz” dedi.

Sarpsborg teknik direktörü Geir Bakke: İstanbul'a tatil için gelmedik

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, yarın evinde Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke ile oyunculardan Joachim Thomassen Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenledi.

Geir Bakke: “Tatili seviyoruz ama tatil için gelmedik”

Beşiktaş’ın akıllı ve büyük isimleri olduğunu belirten Geir Bakke, “Beşiktaş tecrübeli bir takım. Böyle bir statta oynayacağımız için mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız. Rakibe karşı ne yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Norveç’ten geliyoruz. Tatili seviyoruz ama tatil için gelmedik. Beşiktaş’ın eksikliklerini biliyoruz. Koşan bir takımız. Bunu maçta kullanıp, avantaja çevirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Düşük bütçe ile iyi şeyler yapmaya çalışan bir takımız”

Kısıtlı bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Bakke, “Bu kadro ligde kötü gitti. Avrupa’da iyi. Bazı problemlerimiz oluyor. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Düşük bütçe ile iyi şeyler yapmaya çalışan bir takımız” dedi. Norveçli teknik adam takımdaki eksiklerin yarına muhtemelen yetişeceğini açıkladı.

Beşiktaş’ın dünya yıldızı oyuncuları olduğunu vurgulayan Bakke, “Onlara saygımız sonsuz. Oyuncularımız için de tecrübe olacak. Sahanın ölçüleri her yerde aynı. Kim fazla koşarsa sonuca o ulaşacak” dedi.

Thomassen: ”Buraya tatile gelmedik”

Konuşmasına Türkçe olarak, “Burada olmak güzel” diyerek başlayan Joachim Thomassen, “Öyle baskı ortamına alışık değiliz. Stattaki atmosferi biliyoruz. Yeni bir heyecan olacak. Bunun için çok mutluyuz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Keyfini çıkaracağız. Bizim yapabileceklerimizi fazla bilmiyorlar. Maça hazırız, tatile gelmedik. Ölü toplarda tehlikeli olabiliriz. Keyfini çıkaracağız ama baya da zor olacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sarpsborg Geir Bakke Joachim Thomassen

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