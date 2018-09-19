Sarpsborg teknik direktörü Geir Bakke: İstanbul'a tatil için gelmedik

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, yarın evinde Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke ile oyunculardan Joachim Thomassen Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenledi.

Geir Bakke: “Tatili seviyoruz ama tatil için gelmedik”

Beşiktaş’ın akıllı ve büyük isimleri olduğunu belirten Geir Bakke, “Beşiktaş tecrübeli bir takım. Böyle bir statta oynayacağımız için mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız. Rakibe karşı ne yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Norveç’ten geliyoruz. Tatili seviyoruz ama tatil için gelmedik. Beşiktaş’ın eksikliklerini biliyoruz. Koşan bir takımız. Bunu maçta kullanıp, avantaja çevirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Düşük bütçe ile iyi şeyler yapmaya çalışan bir takımız”

Kısıtlı bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Bakke, “Bu kadro ligde kötü gitti. Avrupa’da iyi. Bazı problemlerimiz oluyor. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Düşük bütçe ile iyi şeyler yapmaya çalışan bir takımız” dedi. Norveçli teknik adam takımdaki eksiklerin yarına muhtemelen yetişeceğini açıkladı.