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Sarri, Fiorentina'nın teklifini reddetti

09.04.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'tan ayrılan teknik direktör Maurizio Sarri için gündeme flaş bir iddia geldi.

Sarri, Fiorentina'nın teklifini reddetti

Juventus ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Maurizio Sarri, gelen son teklifi de reddetti.

Football Italia'nın "özel" olarak geçtiği haberde İtalyan hocanın, Fenerbahçe ve Marsilya'nın ardından Fiorentina'dan gelen teklifi de kabul etmediği kaydedildi.

Sezon devam ederken herhangi bir takıma gitmek istemediği belirtilen deneyimli antrenörün, gelecek sezon için kendisiyle ilgilenen Napoli ya da Roma'ya gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Juventus ile 2022'ye kadar olan sözleşmesinin ardından yollarını ayıran Sarri, Torino temsilcisinden aylık 500 bin euro net maaş almaya devam ediyor.

Empoli'de adını İtalya'ya duyuran ve ardından Napoli'de başarılı günler geçiren 62 yaşındaki Maurizio Sarri, 2018/19'da Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra yollarını ayırmış ve geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.

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