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Sarri: Galatasaray oynamak istemedi

10.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio'nun hocası Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynadıkları ve play-off turuna kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarri: Galatasaray oynamak istemedi

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladıkları Galatasaray maçının ardından konuştu.

Sarri maç sonu yaptığı açıklamada, "Son pasları yapamadık ama iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rakibin dirilmesine izin vermeden 90 dakika kontrollü oynadık." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam Galatasaray'ın fazla hücumu düşünmeden oynadığını belirterek, "Hiç deplasmanda gol yemeyen bir takımla oynadık, bu gece futbol oynamak istemediler ve böyle olunca da işler zorlaştı." açıklamasını yaptı.

Sarri son 16 turundan önce oynayacakları play-off turu mücadelesinde hangi takımı kurada çekmek istediklerine ilişkin soruya ise, "Barcelona'yı isterim. Her ne kadar finalde karşılaşmayı ummak daha ideal olsa bile Avrupa'da onlarla daha önce karşılaşmamıştım" sözlerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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