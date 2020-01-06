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  4. Sarri: "Merih etrafına enerji saçıyor"

Sarri: "Merih etrafına enerji saçıyor"

İTALYA HABERLERİ  | 06.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Merih Demiral ve De Ligt hakkında açıklamalarda bulundu

Sarri: "Merih etrafına enerji saçıyor"

Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Maurizio Sarri, Cagliari maçı sonrası verdiği röportajda Merih Demiral ve De Ligt hakkında açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral'ın zaman geçtikçe takımla daha iyi iletişim kurduğunu söyleyen Sarri, "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Harika bir mental ve fiziksel seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Hollandalı stoperin zorlu bir süreçte olduğunu belirten Sarri"De Ligt dünyanın en iyi stoperlerinden biri olacak. Kendinizi hayatını ve takımını değiştiren 20 yaşındaki bir çocuğun yerine koyun. Yeni bir kültürün içine girdi, yeni bir oyun, yeni bir dil, zorlu bir süreçte." dedi.

Cagliari maçını 4-0 kazanan Juventus'ta Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika oynadı

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Merih Demiral Sarri açıklama

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