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Saruhanlı Belediyesinden Çakmaklı Mahallesine yeni yatırımlar

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesinde muhtarlık binası ve sağlık evi yapımı ile cami bahçesinde başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahallelerde başlattıkları yatırım hamlesinin devam ettiğini, bu çerçevede Çakmaklı Mahallesine yeni yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Saruhanlı Belediyesinden Çakmaklı Mahallesine yeni yatırımlar

Saruhanlı Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesinde muhtarlık binası ve sağlık evi yapımı ile cami bahçesinde başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahallelerde başlattıkları yatırım hamlesinin devam ettiğini, bu çerçevede Çakmaklı Mahallesine yeni yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Mahallede, atıl haldeki eski muhtarlık binası yıkıp yerine yeni bina inşa ettiklerini, binanın bir bölümünün muhtarlık, diğer bölümünün ise sağlık evi olarak kullanılacağını belirten Bilgin, cami bahçesini de yenileyeceklerini dile getirdi. İnşaat ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini, buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla Çakmaklı’nın çehresinin değişeceğini söyleyen Bilgin, yapılan yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Saruhanlı Belediyesinden Çakmaklı Mahallesine yeni yatırımlar

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