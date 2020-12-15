Saruhanlı Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 2020 yılında ilçede yardıma muhtaç 3 bin 377 kişiye çeşitli yardım götürdüklerini bildirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada sosyal belediyecilik ilkeleri, çerçevesinde ilçede ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen ailelere çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade etti.

Bu kapsamda 2020 yılı içinde 3 bin 377 kişinin ihtiyacı olan yardımları bu kişilere ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Bilgin, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlçemizde, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere yardımlarımız devam ediyor. Görev süremiz boyunca nerede bir yardıma muhtaç varsa bizler onların yanında olacağız. Bu kapsamda bu yıl içinde 2.892 aileye gıda, 188 aileye kömür, 27 aileye inşaat malzemesi, 37 kişiye medikal malzeme, 8 engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye, 55 haneye eşya ve 169 kişiye elbise olmak üzere toplam 3.377 vatandaşımızın yardımına koştuk."



