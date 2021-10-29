Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

Para herkes için önemli. Özellikle şu dönemde önemi daha da büyük. Bu nedenle para yönetimini çok iyi yapmak gerekiyor. Ünlüler arasında bazı isimler var ki ibretlik hikayeleri adeta birer ders niteliğinde. İşte Yeşilçam’ın ünlü isimlerin çöküş hikayeleri…

PARASIZ KALAN ÜNLÜ İSİMLER

Parasız kalan ünlü isimler denilince akıllara Yeşilçam’da yer alan oyuncular geliyor. Pek çoğu ne yazık ki parasız kaldığı için kötü haberleri geldi. İşte parasız kalan o isimler…

SEZER İNANOĞLU

Sezercik filmleri ile hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalandı. Bu suçlardan kurtuldu ancak, 2015’te silah satın almak ve taşımaktan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eylül 2021'de de Sezer İnanoğlu'nun yasaklı madde kullanarak kendisini taciz ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden eski eşi Zeynep Yılmaz, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

CAHİDE SONKU

Türkiye’nin ilk kadın sinema yıldızı Cahide Sonku, kurduğu film şirketinin ofisinde çıkan bir yangının ardından dibe vurdu. Alkol batağına saplanan Sonku günlerini sadece alkolle geçiriyordu. Bir fotoğrafçı 1970'lerin sonunda Beyoğlu'nda bir lokantada Sonku'nun bulaşıkçılık yaptığını görmüştü. 1981'de hayata gözlerini yuman Türk sinemasının ilk kadın yıldızı Cahide Sonku’nun cenazesinde ise sadece 8 kişi vardı.

YADİGAR EJDER

Yeşilçam filmlerinin aranan oyuncularından Yadigar Ejder, fiziksel yapısı, meşhur kabadayı tiplemesiyle akıllara kazınmış bir oyuncu. 1000'in üzerinde Yeşilçam filminde rol aldı, onlarca kez Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi isimlerle aynı sette bulundu. Ancak son yılları hüzünlü geçti. Kaldığı otelden borcunu ödeyemediği için atılan usta oyuncu Işık Şefi Kaya Sandık’ın yardım ile 1 aya yakın ışık deposunda kaldı. Donarak öldüğü sanılsa da Yadigar Ejder'i vahim bir kaza sonucunda hayatını kaybetti.

SUPHİ KANER

Yeşilçam'ın ilk komedi aktörlerinden olan Suphi Kaner Başta sahne arkasında kameraları taşıyarak başlayan ardından kameraların önüne geçerek süren sinema kariyerine hüzünlü bir nokta koydu. Çok alkol tükettiği gerekçesiyle film anlaşmaları iptal edilen ve adeta boykota uğrayan sanatçı beş parasız kalmıştı.

Bir röportajda "Türkiye’deki bütün kameraları sırtımda taşıdım. 18 yılda bu hale geldim. Hamalı aktör diye karşılarında görmek ağır geliyor." dedikten 1 hafta sonra intihar etti.

YILDIRIM ÖNAL

Türk sinemasının sayısız rolde oynamış en büyük yeteneklerinden biri Yıldırım Önal son yıllarında öyle yokluk içindeydi ki Altın Portakal Ödülü'nü bir rehinciye bırakmak zorunda kaldı ve bir daha da geri alamadı. Bu olayın anısına 1999 yılından beri her yıl, bir sinema emekçisine Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yıldırım Önal Anı Ödülü verilmektedir.

MESUT ENGİN

Yeşilçam'ın bebek yüzlü jönü Mesut Engin'in 1973'te Ses Dergisi'nin kapağına çıkmasıyla parlayan kariyeri hazin bir şekilde sonlandı. Büyük bir düşüş yaşayan Engin, son yıllarını parasız, otobüs duraklarında ve banklarda yatarak geçirdi.

Son kez kamera karşısına geçtiği “Hesaplaşma” dizisini çektiği 2009 yılının mayıs ayında Engin, tiyatro sanatçıları Mehmet Esen ve Mustafa Turan tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin önünde bitkin bir halde bulundu. Tedavi ettirilen Engin’e Darülaceze sahip çıktı.



