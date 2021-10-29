MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

29.10.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli” sözü adeta şaşaa içinde yaşayan ünlüler için söylenmiş bir atasözü gibi. Bir anda yükselip sonra ortalıktan kaybolarak parasız kalan pek çok isim bulunuyor. İşte o kişiler…

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

Para herkes için önemli. Özellikle şu dönemde önemi daha da büyük. Bu nedenle para yönetimini çok iyi yapmak gerekiyor. Ünlüler arasında bazı isimler var ki ibretlik hikayeleri adeta birer ders niteliğinde. İşte Yeşilçam’ın ünlü isimlerin çöküş hikayeleri…

PARASIZ KALAN ÜNLÜ İSİMLER

Parasız kalan ünlü isimler denilince akıllara Yeşilçam’da yer alan oyuncular geliyor. Pek çoğu ne yazık ki parasız kaldığı için kötü haberleri geldi. İşte parasız kalan o isimler…

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

SEZER İNANOĞLU

Sezercik filmleri ile hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalandı. Bu suçlardan kurtuldu ancak, 2015’te silah satın almak ve taşımaktan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eylül 2021'de de Sezer İnanoğlu'nun yasaklı madde kullanarak kendisini taciz ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden eski eşi Zeynep Yılmaz, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

CAHİDE SONKU

Türkiye’nin ilk kadın sinema yıldızı Cahide Sonku, kurduğu film şirketinin ofisinde çıkan bir yangının ardından dibe vurdu. Alkol batağına saplanan Sonku günlerini sadece alkolle geçiriyordu. Bir fotoğrafçı 1970'lerin sonunda Beyoğlu'nda bir lokantada Sonku'nun bulaşıkçılık yaptığını görmüştü. 1981'de hayata gözlerini yuman Türk sinemasının ilk kadın yıldızı Cahide Sonku’nun cenazesinde ise sadece 8 kişi vardı.

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

YADİGAR EJDER

Yeşilçam filmlerinin aranan oyuncularından Yadigar Ejder, fiziksel yapısı, meşhur kabadayı tiplemesiyle akıllara kazınmış bir oyuncu. 1000'in üzerinde Yeşilçam filminde rol aldı, onlarca kez Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi isimlerle aynı sette bulundu. Ancak son yılları hüzünlü geçti. Kaldığı otelden borcunu ödeyemediği için atılan usta oyuncu Işık Şefi Kaya Sandık’ın yardım ile 1 aya yakın ışık deposunda kaldı. Donarak öldüğü sanılsa da Yadigar Ejder'i vahim bir kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

SUPHİ KANER

Yeşilçam'ın ilk komedi aktörlerinden olan Suphi Kaner Başta sahne arkasında kameraları taşıyarak başlayan ardından kameraların önüne geçerek süren sinema kariyerine hüzünlü bir nokta koydu. Çok alkol tükettiği gerekçesiyle film anlaşmaları iptal edilen ve adeta boykota uğrayan sanatçı beş parasız kalmıştı.

Bir röportajda "Türkiye’deki bütün kameraları sırtımda taşıdım. 18 yılda bu hale geldim. Hamalı aktör diye karşılarında görmek ağır geliyor." dedikten 1 hafta sonra intihar etti.

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

YILDIRIM ÖNAL

Türk sinemasının sayısız rolde oynamış en büyük yeteneklerinden biri Yıldırım Önal son yıllarında öyle yokluk içindeydi ki Altın Portakal Ödülü'nü bir rehinciye bırakmak zorunda kaldı ve bir daha da geri alamadı. Bu olayın anısına 1999 yılından beri her yıl, bir sinema emekçisine Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yıldırım Önal Anı Ödülü verilmektedir.

Şaşaalı hayatından eser kalmayıp parasız kalan ünlüler

MESUT ENGİN

Yeşilçam'ın bebek yüzlü jönü Mesut Engin'in 1973'te Ses Dergisi'nin kapağına çıkmasıyla parlayan kariyeri hazin bir şekilde sonlandı. Büyük bir düşüş yaşayan Engin, son yıllarını parasız, otobüs duraklarında ve banklarda yatarak geçirdi.

Son kez kamera karşısına geçtiği “Hesaplaşma” dizisini çektiği 2009 yılının mayıs ayında Engin, tiyatro sanatçıları Mehmet Esen ve Mustafa Turan tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin önünde bitkin bir halde bulundu. Tedavi ettirilen Engin’e Darülaceze sahip çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Derin göğüs dekolteli sahne kostümüyle olay olduDerin göğüs dekolteli sahne kostümüyle olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Sezer İnanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende 10 büyükelçi detayı

Cumhurbaşkanlığı’ndaki törende 10 büyükelçi detayı

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Covid-19: Çift aşılılar hane içinde virüs bulaştırabiliyor

Covid-19: Çift aşılılar hane içinde virüs bulaştırabiliyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.