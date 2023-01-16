Şaşalı eviyle gündemdeydi... Dilat Polat'a gelen dolarlı buketi ve altın da tepki çekti

Yaşadığı lüks yaşantısını sıkça insanların gözüne sokan Dilan Polat, eşinin sürekli kendisine yaptığı abartılı sürprizleri paylaşıyor. Dilan Polat'ın eşi Engin Bey, sevdiği kadının doğum gününde ona milyonlarca liralık bir araba hediye etmişti.

Ünlü fenomenin eşi Dilan Polat'a doğum gününde ise bir mücevher dükkanı açmıştı.

Sosyal medyada son dönemde lüks yaşantısı ve çocuklarına ev hediyesi olarak ev alan Polat son olarak da temizlik sonrası aldığı hediyeyle gündeme geldi.

DOLAR BUKETİ GELDİ

Dilan Polat'ın 'Paşa kocacım' notuyla paylaştığı videoya sosyal medyada sayısız yorum geldi. Dolar, güller ve altın kutusu sosyal medyada yine 'görgüsüzlük' yorumlarına sebep oldu.



Polat'a "Biz her gün temizlik yapıyoruz", "Görgüsüzlük üstü", "Antipati şov" yorumları geldi.



