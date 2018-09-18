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Sasha Gutsa Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Lokomotiv Moskova taraftarı Sasha Gutsa Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi. Güzel taraftar ayağının tozuyla İstanbul'dan paylaşım yaptı ve hayranlarından binlerce beğeni aldı.

Lokomotiv Moskova taraftarı Sasha Gutsa takımının Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için İstanbul'a geldi.

Yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor

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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
Sasha Gutsa İstanbul'a ayak basar basmaz soluğu beachte aldı ve bu pozu verdi...
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar

İşte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Lokovotiv Moskova Şampiyonlar Ligi Sasha Gutsa

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