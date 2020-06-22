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SASKİ kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı

SAKARYA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

SASKİ, gök gürültülü kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

SASKİ, gök gürültülü kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 22 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerine kadar şehirde etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışa karşı tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu ifade edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 22 Haziran Pazartesi günü şehirde beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin olarak vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugün akşam saatlerine kadar şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21 - 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda olumsuzlukların yaşanmaması için tüm ekiplerimiz müdahaleye hazır olarak bekleyecektir. Vatandaşlarımızın taleplerini hızlıca çözüme kavuşturduğumuz Alo 185 Çağrı Merkezimiz de 24 saat hizmet sunacak” ifadelerinde bulunuldu.

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Adapazari
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Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
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Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
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Erenler
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