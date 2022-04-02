Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeleyerek uzaklaştırdı

Rusya-Ukrayna savaşında 5. haftaya girildi. İki ülke arasındaki barış müzakarelerini tüm dünya yakından takip ederken sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü dikkatleri üzerine çekti. Ukraynalı askerlerin Kiev'e giden bir yoldan Rus tanksavar mayınlarını tekmeleyerek temizledikleri görüntüler internette paylaşıldı. Ukraynalı askerlerin hayatlarını riske atarak yaptıkları eylem sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ukraynalı askerleri cesaretlerinden ötürü tebrik ederken bazıları ise teknolojik mühimmatlar kullanılması gerektiği uyarısını yaptı.

SON DERECE TEHLİKELİ

Tanksavar mayınların Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru giden bir yol üzerinde dörtlü sıralar halinde Rus askerlerinin geri çekilişi sırasında döşendiği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan habere göre tanksavar mayınlarının yok edilebilmesi için büyük miktarda basınç gerekiyor.

Ancak Ukraynalı askerler yolu açabilmek için mayınları ayaklarını kullanarak kenara doğru sürüklemeyi tercih etti. Mayınların tekmelerden etkilenmediği belirtilirken Ukraynalı askerlerin hareketinin yüksek olduğu aktarıldı.



