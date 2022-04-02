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Şaşkına çeviren olay! Ukrayna askerleri mayınları tekmeleyerek uzaklaştırdı

02.04.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki sava devam ederken bölgeden ilginç görüntüler de gelmeyi sürdürüyor. Savaşta ilk ay geride kalırken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü bir anda popüler olmayı başardı. Kiev yakınlarında çekilen görüntülerde Rus askerlerinin otoyola döşediği tanksavar mayınları Ukrayna askerleri ayaklarıyla tekmeleyerek uzaklaştırdı.

Rusya-Ukrayna savaşında 5. haftaya girildi. İki ülke arasındaki barış müzakarelerini tüm dünya yakından takip ederken sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü dikkatleri üzerine çekti. Ukraynalı askerlerin Kiev'e giden bir yoldan Rus tanksavar mayınlarını tekmeleyerek temizledikleri görüntüler internette paylaşıldı. Ukraynalı askerlerin hayatlarını riske atarak yaptıkları eylem sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ukraynalı askerleri cesaretlerinden ötürü tebrik ederken bazıları ise teknolojik mühimmatlar kullanılması gerektiği uyarısını yaptı.

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SON DERECE TEHLİKELİ

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Tanksavar mayınların Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru giden bir yol üzerinde dörtlü sıralar halinde Rus askerlerinin geri çekilişi sırasında döşendiği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan habere göre tanksavar mayınlarının yok edilebilmesi için büyük miktarda basınç gerekiyor.

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Ancak Ukraynalı askerler yolu açabilmek için mayınları ayaklarını kullanarak kenara doğru sürüklemeyi tercih etti. Mayınların tekmelerden etkilenmediği belirtilirken Ukraynalı askerlerin hareketinin yüksek olduğu aktarıldı.

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