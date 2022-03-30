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  4. Polis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı

Polis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı

30.03.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde görev yapan Larry Thompson isimli bir polis memuru, üniformasıyla arabasından cinsel ilişkiye girerken bilgisi olmadan Crafty Cole isimli bir kullanıcı tarafından tesadüf eseri kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede popüler olmasından sonra Thompson'ın Millen Polis Departmanındaki üstleri tarafından teşhis edilmesi onu istifaya zorladı.

Sosyal medyada polis memuru Larry Thompson’un cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntülerin paylaşılması üzerine dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Daily Star'da yer alan habere göre Larry 'Benjamin' Thompson, Georgia eyaletinde görevinin başındayken polis aracında bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

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Crafty Cole isimli kullanıcı tesadüf eseri, telekomünikasyon firmasının kulesinin tepesindeyken çektiği polis memuru Thompson'un cinsel ilişki görüntülerini TikTok hesabından paylaştı. Söz konusu görüntüler “Polis kameralara yakalandı” notuyla paylaşıldı ve kısa sürede 16 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

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DAHA ÖNCE DE ADI SKANDALLARA KARIŞMIŞTI

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Larry Thompson’un adı daha öncesinde birçok olayla birlikte anılmıştı. Geçmişte bir kadın polis memurunu taciz etmesi, kovalamaca sırasında emekli bir kişiye çarparak yaralanmasına neden olması ve yanlışlıkla bir subayı kolundan vurması nedeniyle Thompson’un hakkında defalarca soruşturma açılmıştı. Thompson’un son skandalı ise görevinden ayrılmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
polis Amerika
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