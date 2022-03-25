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Ukraynalı yaşlı adam Rus ordusunun mühimmatlarını çaldı! Ukrayna askerleri büyük şaşkınlık yaşadı

25.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Rusya işgaline karşı direnişi devam ederken bölgeden ilginç görüntülerde sosyal medyadan paylaşılıyor. Sumi kentindeki Ukraynalı yaşlı bir adamın içinde çok sayıda mühimmat, askeri ekipman ve erzağın bulunduğu bir Rus kamyonunu çalması sosyal medyanın gündemine yerleşti. Rus kamyonunu Ukrayna ordusuna teslim eden yaşlı adam herkesi şaşırtmayı başardı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ilk ayı tamamlandı. Üçüncü Dünya Savaşı söylentilerinin gölgesinde Ukrayna ordusu ve siviller Rus işgaline karşı direnişini sürdürüyor. Rus işgaline karşı koymak için cephedeki yerini alan yaşlı bir Ukraynalı adamın Rus ordusuna ait bir kamyonu çalarak Ukrayna askerlerine teslim etmesi sosyal medyada gündem yarattı.

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GÜLEREK TEBRİK ETTİLER

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Çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bomba ve siren seslerinin duyulmaya devam ettiği Suma kentinde yaşanan ilginç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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İçi mühimmat, askeri ekipman ve erzak dolu bir Rus kamyonuyla Ukrayna askerlerinin yanına giden yaşlı bir adamı ordusunun gülerek tebrik ettiği anlar sosyal medyaya da yansıdı. Bir Ukrayna askeri “Bir sürü mühimmat var. Mükemmel, harika bir iş” dedi.

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