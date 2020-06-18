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Sason’da 3 bin kişilik cami yapılacak

BATMAN HABERLERİ  | 18.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan çok amaçlı merkez camide aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceği kaydedildi.Yapılması amaçlanan çok amaçlı cami için oluşturulan heyet Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında toplantıda bir araya geldi.

Sason’da 3 bin kişilik cami yapılacak

Batman’ın Sason ilçesinde Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan çok amaçlı merkez camide aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceği kaydedildi.
Yapılması amaçlanan çok amaçlı cami için oluşturulan heyet Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, Cumhuriyet Meydanında bulunan merkez caminin yetersiz olduğu için yıkılarak yerine yaklaşık 3 bin kişiye aynı anda ibadet imkanı sunacak ve içerisinde yapılacak olan Kur’an kursu, taziye evi, kütüphane ve otopark alanları ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Sason’da 3 bin kişilik cami yapılacak

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Dicle Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
Çarşı Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
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