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Sason’da kadına şiddetle mücadele kapsamında sergi düzenlendi

BATMAN HABERLERİ  | 07.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde kaymakamlık koordinasyonunda "Kadına yönelik şiddete son" konulu fotoğraf ve afiş sergisi düzenlendi.Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sergide, ülkemizde kadına yönelik şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınların resimleri ve kısa hayat hikayelerine yer verildi.

Batman’ın Sason ilçesinde kaymakamlık koordinasyonunda "Kadına yönelik şiddete son" konulu fotoğraf ve afiş sergisi düzenlendi.
Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sergide, ülkemizde kadına yönelik şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınların resimleri ve kısa hayat hikayelerine yer verildi. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen sergide, şiddeti doğuran faktörler, şiddetin tanımı, şiddet türleri, şiddete başvuranlara uygulanan önleyici tedbirler ve şiddet mağdurlarının yardım alacağı kuruluşların yer aldığı broşürler dağıtıldı. Konuyla ilgili hadis ve ayetlerin yer aldığı afişler sergilendi. Sergiyi gezen Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, kadına şiddetle mücadele kapsamında ilçede yeni adımların atılacağını ve şiddeti tetikleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla mücadele edeceklerini ifade ederek, açılan sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

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