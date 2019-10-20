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Sassuolo 3 - 4 Inter

İTALYA HABERLERİ  | 20.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

Serie A'nın 8. haftasında Inter deplasmanda Sassuolo'yu 4-3 yenerek lider Juventus'u takibini sürdürdü.

Sassuolo 3 - 4 Inter

İtalya Ligi Serie A'da 8. hafta karşılaşmasında Sassuolo, Inter'i konuk etti. Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Inter'in 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 2. ve 71. (penaltı) dakikalarda Lautaro Martinez, 38. ve 45. (penaltı) dakikalarda Romelu Lukaku kaydetti. Sassuolo'nun gollerini ise 16. dakikada Domenico Berardi, 74. dakikada Filip Djuricic ve 82. dakikada Jeremie Boga attı.

Antonio Conte'nin öğrencileri, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti ve lider Juventus'un ardından 1 puan farkla ikinci sırada takibini sürdürdü. Serie A'da üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan Sassuolo ise 6 puanla 16. sırada yer aldı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari 2 - 0 SPAL
Udinese 1 - 0 Torino
Sampdoria 0 - 0 Roma

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Sassuolo inter

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