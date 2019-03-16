SPOR

Sassuolo 3 - 5 Sampdoria

İTALYA HABERLERİ  | 16.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Sampdoria deplasmanda Sassuolo'yu 5-3'lük skorla mağlup etti. Sassuolo'da milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika forma giydi

Sassuolo 3 - 5 Sampdoria

Karşılaşmaya etkili başlayan Sampdoria, 15. dakikada Gregoire Defrel, 36'da Fabio Quagliarella'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Sassuolo bu gole 2 dakika sonra 38'de Jeremie Boga'nın golüyle karşılık verirken sevinci 1 dakika sürdü. Sampdoria 39'da Karol Linetty'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 46. dakikada Dennis Praet'in golüyle Sampdoria skoru 4-1'e getirirken, Sassuolo bu gole 63'te Alfred Duncan ile karşılık verdi.

Futbolseverleri gole doyuran karşılaşmanın 72. dakikasında Samdoria Manolo Gabbiadini ile skoru 5-2'e getirirken, Sassuolo 90'da Khouma Babacar ile bir kez daha ağları sarstı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 5-3'lük skorla Sampdoria'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Sampdoria puanını 42'e çıkarırken, Sassuolo 32 puanda kaldı.

Ünlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştıÜnlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı
İşte Salih Uçan'ın yeni hocasıİşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sassuolo sampdoria Merih Demiral

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Aykut Kocaman'a büyük şok

Aykut Kocaman'a büyük şok

Galatasaray'da 2 isim kadroda yok

Galatasaray'da 2 isim kadroda yok

Maç saatine isyan etti

Maç saatine isyan etti

Beşiktaş'a üst üste kötü haberler

Beşiktaş'a üst üste kötü haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cengiz Ünder için flaş karar!

Cengiz Ünder için flaş karar!

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sassuolo 3 - 5 Sampdoria

Serie A'da 8 gollü çılgın maç

Empoli'nin yeni hocası Aurelio Andreazzoli oldu

İşte Salih Uçan'ın yeni hocası

Juventus'un sezon sonunda Merih Demiral için teklif yapacağı iddia edildi

Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!

Gattuso, derbide takımının başında olacak

Derbi öncesi Gattuso müjdesi!

Ranieri'nin ikinci Roma dönemi galibiyetle başladı

Ranieri galibiyetle başladı

Gregoire Defrel alkollü araç kullanırken yakalandı

G.Saray'ın gözdesi trafik kazası geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.