Sassuolo 3 - 5 Sampdoria

Karşılaşmaya etkili başlayan Sampdoria, 15. dakikada Gregoire Defrel, 36'da Fabio Quagliarella'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Sassuolo bu gole 2 dakika sonra 38'de Jeremie Boga'nın golüyle karşılık verirken sevinci 1 dakika sürdü. Sampdoria 39'da Karol Linetty'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve devreye bu skorla girildi.
İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 46. dakikada Dennis Praet'in golüyle Sampdoria skoru 4-1'e getirirken, Sassuolo bu gole 63'te Alfred Duncan ile karşılık verdi.
Futbolseverleri gole doyuran karşılaşmanın 72. dakikasında Samdoria Manolo Gabbiadini ile skoru 5-2'e getirirken, Sassuolo 90'da Khouma Babacar ile bir kez daha ağları sarstı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 5-3'lük skorla Sampdoria'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Sampdoria puanını 42'e çıkarırken, Sassuolo 32 puanda kaldı.
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