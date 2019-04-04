Sassuolo 4 - 0 Chievo

Serie A'nın 30. haftasında, puan tablosunun orta sıralarındaki Sassuolo ile lig sonuncusu Chievo karşılaştı.
Ev sahibi Sassuolo, ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı Merih Demiral'ın 4 ve 45, Locatelli'nin 47, Berardi'nin 57. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
21 yaşındaki milli futbolcu Merih, Sassuolo formasını giydiği 6. karşılaşmada ilk defa gol sevinci yaşadı. Bu sonuçla Sassuolo puanını 35'e çıkardı, Chievo ise 11 puanda kaldı.
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