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Sassuolo 4 - 0 Chievo

İTALYA HABERLERİ  | 04.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Chievo'yu 4-0 yendikleri maçta Serie A'daki ilk gollerini attı.

Sassuolo 4 - 0 Chievo

Serie A'nın 30. haftasında, puan tablosunun orta sıralarındaki Sassuolo ile lig sonuncusu Chievo karşılaştı.

Ev sahibi Sassuolo, ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı Merih Demiral'ın 4 ve 45, Locatelli'nin 47, Berardi'nin 57. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

21 yaşındaki milli futbolcu Merih, Sassuolo formasını giydiği 6. karşılaşmada ilk defa gol sevinci yaşadı. Bu sonuçla Sassuolo puanını 35'e çıkardı, Chievo ise 11 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Sassuolo chievo

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