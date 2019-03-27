Mynet Trend

Satın aldığı yumurtanın içinden çıkanı görünce şok oldular

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 27.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Charlotte Harrison isimli bir kadın, internet sitesinden aldığı süs yumurtanın içinden 47 gün sonra çıkan şeyi görünce şoke oldu.

Charlotte Harrison isimli kadın, bir internet sitesinden, 25 euro karşılığında süs bir yumurta satın aldı.

İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı

Harrison, 47 gün sonra yumurtadan çıkacak olan şeyden bihaberdi.
Ev süsü için aldığı yumurta, tam 47 gün sonra çatladı ve içinden kuş çıktı.
Süs yumurtanın içinde bir canlı olabileceğine hiç ihtimal vermeyen Harrison, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Egzotik bir kuş türü olan bu hayvan, bir anda ailenin göz bebeği oldu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süs yumurtası Charlotte Harrison

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev turna balığını gören şaşkına döndü!

Yer: Erzincan! Gören yanına koştu

'Sapan' köpekbalığını yakalayıp sergilemişti! Cezası belli oldu

'Sapan' köpekbalığını yakalayıp sergilemişti! Cezası belli oldu

Kahvehanelere gidip herkese bunu sordular

Kahvehanelere gidip herkese bunu sordular

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

Cinsel istismardan 65 yıl ceza alan şeyh hakkında flaş karar!

Ekmek arasına sakladıkları akıllara durgunluk verdi!

Ekmek arasına sakladıkları akıllara durgunluk verdi!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Sıcaklıklar önce yükseliyor, ardından düşüyor)

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.