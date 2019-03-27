Satın aldığı yumurtanın içinden çıkanı görünce şok oldular

Charlotte Harrison isimli kadın, bir internet sitesinden, 25 euro karşılığında süs bir yumurta satın aldı.

Harrison, 47 gün sonra yumurtadan çıkacak olan şeyden bihaberdi.

Ev süsü için aldığı yumurta, tam 47 gün sonra çatladı ve içinden kuş çıktı.

Süs yumurtanın içinde bir canlı olabileceğine hiç ihtimal vermeyen Harrison, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Egzotik bir kuş türü olan bu hayvan, bir anda ailenin göz bebeği oldu.