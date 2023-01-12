YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Satmak istediği tütün dolu makaronlar ile birlikte yakalandı

Satmak istediği tütün dolu makaronlar ile birlikte yakalandı

12.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de jandarma ekipleri takibe aldığı bir şahsın elindeki torbadan 4 bin 200 dal içi tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Satmak istediği tütün dolu makaronlar ile birlikte yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı İlçesi Şarhöyük Mahallesi’nde şüpheli bir şahsın mevzuata aykırı şekilde sigara sattığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu, B.B. isimli şüpheli şahsın Muttalip Mahallesi’ne bulunan mezarlık yakınlarında elinde bulundurduğu bandrolsüz ve hologramsız sigaraları müşterilere satacağı belirlendi.

Yaya olarak müşterisi ile buluşmaya giden şahıs üzerindeki 4 bin 200 dal bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron sigara ile yakalanarak gözaltına altına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında jandarma ekiplerince işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boğazı kesilen 25 yaşındaki Tuğçe hayatını kaybettiBoğazı kesilen 25 yaşındaki Tuğçe hayatını kaybetti
Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyorErzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Kars’ta keklik ve tavşan avı yasaklandıKars’ta keklik ve tavşan avı yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:11
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:24
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.