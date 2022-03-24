Satranç Türkiye Kupası yarın Sakarya'da başlıyor

Satranç Türkiye Kupası, 25 Mart-1 Nisan tarihlerinde Sakarya'da yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 Türkiye Kupası mücadelesi Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yarın saat 15.30'da başlayacak.

Sakarya Ramada Otel'de 58 şehirden 280 sporcunun katılacağı kupada karşılaşmalar, 11 tur üzerinden oynanacak.



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