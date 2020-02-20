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Satrançta şampiyon okullar kupalarını aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesinin ‘Hamleni Yap’ projesi kapsamında organize ettiği Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakalarında farklı kategorilerde dereceye giren okulların sporcuları, düzenlenen törenle kupalarını kaldırdılar.Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin iş birliğiyle organize edilen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren okulların satranç takımlarında mücadele eden sporcular, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törende kupalarını kaldırdılar.

Şehitkamil Belediyesinin ‘Hamleni Yap’ projesi kapsamında organize ettiği Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakalarında farklı kategorilerde dereceye giren okulların sporcuları, düzenlenen törenle kupalarını kaldırdılar.
Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin iş birliğiyle organize edilen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren okulların satranç takımlarında mücadele eden sporcular, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törende kupalarını kaldırdılar. Törende Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Burak Anlatıcı ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü İsmail Özdemir, şampiyonların mutluluğunu paylaşan isimler oldular.
Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde 4 gün boyunca il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerden 750’nin üzerinde lisanslı sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgelerinin yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanlığınca satranç seti armağan edildi. Okullar ve spor alanlarından sonra evlerde de satranç oynayan kişi sayısını arttırmayı hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, dereceye giren tüm sporculara evlerde de hane halkına satranç öğretmeleri için özel görev vererek sporcuları fahri eğitmen ilan etti.
"Geleneksel organizasyonların sayıları artıyor"
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyonun ödül töreni esnasında yaptığı konuşmada geleneksel satranç turnuvalarına her geçen yıl yenilerini eklediklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:
“Şehitkamil Belediyesi olarak kurumlar arası iş birliği içerisinde Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürlüğümüz ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile geleneksel hale getirdiğimiz turnuvaların sayıları her geçen gün artıyor. Resmi bayramlar ve önemli gün, haftaların kutlama ve anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz organizasyonlara okul sporları faaliyetlerini de ekledik. Ev sahipliğimizde kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda 750 lisanslı sporcumuz yarıştı. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Satranç branşının daha fazla yaygınlaşması ve yükselen lisanslı sporcu sayısı ve başarı grafiğini daha da üst noktalara taşımak adına çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu organizasyonda dereceye giren okul takımlarımız, inşallah Gaziantep’i Satranç Bölge Şampiyonası’nda başarıyla temsil edecekler. Ben okullarımıza bu platformda da başarılar diliyor, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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