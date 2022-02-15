Sattığı otomobil kazaya karışan kişiden, icra dosyasına karşı hukuki mücadele

Adana'da, yaklaşık 11 yıl önce satış ve devir işlemini gerçekleştirdiği otomobil kazaya karışan kişi, olaydan doğan tazminat bedeliyle ilgili aleyhinde başlatılan icra takibine karşı 4 yıldır hukuki mücadele veriyor.

Emekli 76 yaşındaki Mehmet Reşat Efeoğlu, 6 Nisan 2011'de otomobilini noter aracılığıyla N.A'ya sattı.

Efeoğlu'na bu satıştan yaklaşık 7,5 yıl sonra sigorta şirketi tarafından 2018 yılında yaklaşık 270 bin lira ödemesi için icra takibi başlatıldı.

İcra dosyası üzerine araştırma başlatan Efeoğlu, kazanın satıştan 3 gün sonra 9 Nisan 2011'de aracı sattığı kişi tarafından yaşandığını belirledi.

Efeoğlu, bu kazada oluşan hasar ve yaralanmalar nedeniyle ortaya çıkan tazminatın sigorta şirketi tarafından kendisinden talep edildiğini öğrendi.

Faiziyle yaklaşık 340 bin liraya ulaşan bedeli kendisinden tazmin etmek isteyen sigorta şirketine karşı topladığı belgelerle hukuki mücadele başlatan Efeoğlu, AA muhabirine, aracını sattığı gün sigorta şirketine poliçesinin iptali için başvurduğunu söyledi.

Firmanın bu talebini olumlu karşıladığını ve iptalin gerçekleştiğini anlatan Efeoğlu, şöyle konuştu:

"Birkaç gün sonra acenteye uğrayarak poliçe iptal belgesini de aldım. Artan para da daha sonra kredi kartı hesabıma yatırıldı. Satış yaptığım tarihten sonra sattığım kişileri kesinlikle görmedim. Bu dönemde hiçbir şeyden haberim yokken 2018'de bana icra takibi başlatıldı. Biz buna elimizdeki satış belgesiyle itiraz ettik ve icrayı durdurduk. Hukuken maliki olmadığımı vasıtadan nasıl sorumlu olabiliyorum?"

- "Benim burada herhangi bir kusurum yok"

Efeoğlu, icra takibine karşı hukuki mücadelesinin yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü, henüz bir sonuca ulaşamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sigorta şirketi bu olay nedeniyle ödediği parayı benden almaya çalışıyor. Halbuki burada yasal süre içinde ben müracaatımı yapmışım, sigorta iptal belgemi almışım. Benim burada herhangi bir kusurum yok. Bu kazayla ilgili de herhangi bir dahlim yok. Kazayı yapan da zaten noter satışıyla alan kişi. Ben niye ödeyeyim bu parayı? Sigorta bunu bildiği halde halen davayı devam ettiriyor. Neden? Yargıtay kararlarında buna benzer olaylardan dolayı lehte ve aleyhte kararlar var. Firma da bu kararlardan dolayı ümitleniyor, 'ya tutarsa' zihniyetiyle davayı devam ettiriyor. Mahkeme 4 yıla yakındır devam ediyor. Bu olay nedeniyle sağlığım bozuldu. Sinirlerim hırpalandı."

