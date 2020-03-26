SAÜ eğitimlerine "uzaktan" devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitime başlayan Sakarya Üniversitesi (SAÜ), öğrencilerine internet üzerinden erişiyor.

SAÜ'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sonrası güvenlik önlemleri nedeniyle tüm derslerini öğretim üyeleriyle öğrencilerin etkileşimli bir şekilde ders yapabilecekleri sanal bir ortama taşıdığı ve ilk hafta derslerinin sorunsuz bir şekilde işlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda tüm hazırlıklarını tamamlayan SAÜ'nün ilk canlı ve interaktif dersi 23 Mart Pazartesi günü başladığı, ilk gün 450 öğretim üyesiyle oluşturulan 680 sanal sınıfta 19 bin 851 öğrenci sisteme giriş yaptığı, ikinci gün ise bu sayının 513 öğretim üyesiyle 748 sanal sınıfa ulaştığı ve sisteme giren öğrenci sayısının 20 bin 190 olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, internet üzerinden canlı ve etkileşimli ders verebilen birkaç devlet üniversitesinden birisi olduklarını, hedeflerinin bir haftada 5 bin sanal sınıfta bin 900 öğretim üyesiyle 100 bin öğrenciye ulaşmak olduğuna işaret etti.