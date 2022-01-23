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SAÜ'den Balıkesir'deki depremin ardından "hazırlığı arttırma ve önlem alma" çağrısı

23.01.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Utkucu: - "Deprem bilim çalışmalarında ortak görüş olarak ifade edilen, beklenen büyük İstanbul depremi gibi afetleri en az zararla atlatmak için bu türden görece küçük depremler fırsat olabilir" - "Özellikle fay hatlarının geçtiği yerlerde belli bir mesafeye kadar yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Planlı imarlaşma ve buna uygun şehircilik uygulamasıyla depremin etkilerinden büyük oranda korunabiliriz"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Utkucu, Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin, 2000 sonrası bu bölgenin depremselliğinde gözlemlenen yükselişin araştırılması gerektiğini belirtti.

Dursunbey ilçesinde dün saat 22.31'de kaydedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından hazırlanan raporu "Dursunbey Depremi Bize Neyi Anlatıyor?" başlığıyla paylaşan Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Utkucu, son dönemde art arda yaşanan büyüklüğü 5 civarındaki sarsıntıların, deprem tehlikesi yüksek Marmara Bölgesi gibi yerlerde büyük depremleri hatırlatıcı olduğunu anlattı.

Utkucu, 2000 yılı sonrasında bu bölgede meydana gelen depremsellikte yükseliş gözlemlendiğini ve nedenlerinin araştırılmasının önemine değinerek, "Marmara Bölgesi'nde 1999'daki İzmit ve Düzce gibi büyük ve yıkıcı depremleri akılda tutarak büyük depremlere hazırlığımızı arttırmalı ve gerekli önlemleri almak için acele etmeliyiz. Deprem bilim çalışmalarında ortak görüş olarak ifade edilen, beklenen büyük İstanbul depremi gibi afetleri en az zararla atlatmak için bu türden görece küçük depremler fırsat olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Depremden korunmak için şehir planlamasının ve yatay mimarinin önemine dikkati çeken Utkucu, "Zemin etüdü yapılmamış yerlere bina izni verilmemeli ve yumuşak zeminlerde yatay mimari ile deprem riski azaltma yoluna gidilmelidir. Özellikle fay hatlarının geçtiği yerlerde belli mesafeye kadar yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Planlı imarlaşma ve buna uygun bir şehircilik uygulamasıyla depremin etkilerinden büyük oranda korunabiliriz." ifadesini kullandı.

Utkucu, doğal afetlere karşı devlet kurumlarının hızlı ve yerinde aksiyon almasının yaşanacak can-mal kayıplarını en aza indireceğini aktararak, kurumlar sorumluluklarını yerine getirse de diğer paydaşların katkıları olmadan sürecin başarıyla yürütülemeyeceğini sözlerine ekledi.

Merkez üssü Dursunbey'in Ayvacık Mahallesi'nde dün saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin yerin 11,49 kilometre derinliğinde olduğu belirlenmişti.

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